بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر دقيقة بدقيقة لمباراة “مانشستر يونايتد وساوثامبتون” في إحدى مباريات اليوم الاحد 29-11-2020 في الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وساوثامبتون” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “محمد بركات”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

تقام مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون على ملعب سينت ماري نو بإدارة من الحكم الانجليزي “جوناثان موس”، وتنطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت جرينتش.

بعدما بدأ ساوثامبتون موسمه في الدوري الإنجليزي بهزيمتين، لم يخسر فريق القديسين في آخر سبع مباريات في الدوري الممتاز، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مناسبتين، وفقط توتنهام هو الذي يسير في سلسلة أطول من اللاهزيمة.

ويتواجد ساوثامبتون في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 17 نقطة، من 9 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدف، واستقبلت شباكه 13 هدف.

على الجانب الآخر، يتطلع مانشستر يونايتد إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد فوزه على إيفرتون ووست بروميتش ألبيون في الجولة الثامنة والتاسعة على الترتيب.

ويقبع مانشستر يونايتد في المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، جمعها من 8 مباريات، فاز في 4 مناسبات وتعادل في واحدة، بينما خسر في 3، وله مباراة مؤجلة.

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مانشستر يونايتد 0-0 ساوثامبتون

????️ملعب سينت ماري (ساوثامبتون – إنجلترا)

????الدوري الانجليزي (الجولة 10)

تبدأ بعد قليل..

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