بث مباشر | شاهد برشلونة واوساسونا في الدوري الاسباني “كورة اونلاين”

شاهد بث مباشر كورة اونلاين لمباراة “برشلونة واوساسونا” في إحدى مباريات اليوم الاحد 29-11-2020 في الجولة 11 من الدوري الاسباني.

تنقل مباراة “برشلونة واوساسونا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة لا ليجا تي ڤي بار.

تقام مباراة برشلونة واوساسونا على ملعب الكامب نو بإدارة من الحكم الاسباني “أنتونيو ماتيو لاهوز”، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل برشلونة الخاسر من أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية مباراة اليوم بغضب عارم، حيث لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في اخر 6 مباريات في الدوري الاسباني، تعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

ويتواجد برشلونة في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 14 نقطة، جمعها من 8 مباريات، انتصر في 3 وتعادل في 2، وسجل لاعبوه 15 هدف، واستقبلت شباكه 9 اهداف.

في المقابل سيسعى أوساسونا إلى تكرار واحدة من أكبر الصدمات في الموسم الماضي، عندما فاز هنا في الكامب نو على برشلونة بنتيجة (2-1)، واذا نجح في الانتصار للمرة الثانية على التوالي على الفريق الكتالوني اليوم سيكون ذلك لأول مرة منذ عام 1989.

ويقبع اوساسونا خلف برشلونة مباشرة في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز 15 بنفس رصيد الفريق الكتالوني 11 نقطة، جمعها من 9 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 2، بينما خسر في 4 مواجهات.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر كورة اونلاين برشلونة واوساسونا

..