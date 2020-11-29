شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يسقط أمام أودينيزي بثلاثية في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سقط فريق لاتسيو في فخ الخسارة 1 / 3 أمام ضيفه أودينيزي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف أودينيزي تولجان أرسلان وإيناسيو بوسيتو وفيرناندو فرويستيري في الدقائق 18 والأخيرة من الشوط الأول و71 على الترتيب، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق لاتسيو شيرو إيموبيلي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

ورفع أودينيزي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد لاتسيو عند 14 نقطة في المركز التاسع.