شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يواصل انتصاراته في الدوري الفرنسي بالفوز على ريمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل ليون مسلسل الانتصارات، مكتسحا ضيفه ستاد ريمس بثلاثية بيضاء، ليتقدم مؤقتا لوصافة دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وذلك في مباراة أقيمت الأحد على ملعب الأضواء- معقل ليون- ضمن منافسات الجولة 12 من البطولة.

وسجل لأصحاب الأرض كارل توكو إكامبي (ق 22) والبرازيلي برونو جيمارايس والفرنسي موسى دسمبيلي (ق 66).

وبالانتصار، الثالث له على التوالي، رفع ليون رصيده إلى 23 نقطة ليحتل الوصافة مؤقتا بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان المتصدر.

أما ريمس فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المرتبة السابعة عشرة بترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي.