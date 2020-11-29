شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية للجبلاية تنتصر علي الجنايني والخماسية في بند الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتصرت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على اللجنة الخماسية في بند عدد اعضاء الجمعية العمومية والتى حاولت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تخفيضها إلى 96 عضوا فقط فرفض الاعضاء التصويت على هذا البند واقرت الأغلبية بزيادة الجمعية العمومية إلى 134 عضوا لهم حق التصويت وحضور الاجتماعات.
وجاء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة اليوم تصويت 60 عضوا برفض بند عدد اعضاء الجمعية مقابل موافقة 4 اعضاء فقط على ان تضم الجمعية في عضويتها اندية الدوري الممتاز و48 عضوا في القسم الثاني بالاضافة لنسبة الاعضاء في القسمين الثالث والرابع وكرة الصالات والكرة الشاطئية.
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