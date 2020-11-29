شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتبنى مبادرة للصلح بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبنى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مبادرة جديدة للصلح ولم الشمل بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وبين جميع المؤسسات والهيئات الرياضية، لطي صفحة الخلافات الماضية، وفتح صفحة جديدة خالية من التعصب والإساءات، بعد نجاح مبادرة «مصر أولًا.. لا للتعصب»، التي ساهم فيها القطبان بشكل كبير في نهائي دوري أبطال أفريقيا، سواء على مستوى مجلسي الإدارة برئاسة محمود الخطيب ومرتضى منصور أو على مستوى الفريقين لاعبين وجهازا فنيا، وصولًا للجمهور الذي خرج راضيًا عن المباراة.

ووفقًا لمصدر مطلع ومقرب من الدكتور أشرف صبحي داخل وزارة الشباب والرياضة، فإن وزير الرياضة فتح خطوط اتصال بين كل من محمود الخطيب ومرتضى منصور، وناقش معهما سبل لم الشمل وإنهاء الخلافات، وهو ما اتفق عليه الأطراف الثلاثة، وأسفر عن إصدار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بيانًا رسميًا لنبذ الخلاف، وطي صفحة الإساءات، ومن المنتظر أن يصدر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بيانا رسميا خلال ساعات أيضًا بموافقته على مبادرة الوزير وطي صفحة الخلافات نهائيًا.

وكشف المصدر أن وزير الشباب والرياضة فضّل أن يبدأ مبادرته وحديثه مع الأهلي ورئيسه، وعلى الفور استجابت إدارة الأهلي، وتفاعلت مع المبادرة ببيان رسمي، وأعلنت طي صفحة الإساءات والحلافات نهائيًا، وعدم تقليب أوراق الماضي، فضلًا عن رفض رئيس الأهلي أي إساءة لأي لاعب أو مسؤول في كل المؤسسات والكيانات الرياضة، لرفع اسم مصر عاليًا خفاقًا.