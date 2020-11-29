كمال الأجسام يكرم اللواء محمد الشريف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور عادل فهيم ،رئيس الاتحاد المصرى والعربى والإفريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى لكمال الاجسام الدعوة لسيادة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه لحضور فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكمال الأجسام والقاء الكلمة الافتتاحية للجمعية العمومية المقرر انعقادها بالإسكندرية خلال الفترة من ١٦ حتى ١٨ يناير ٢٠٢١. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بديوان عام محافظة الإسكندرية، وذلك للإعداد لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكمال الأجسام، حضر اللقاء المهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد المصري والكابتن صالح حسن عضو مجلس اداره الاتحاد المصري والمهندس عبداللطيف كامل رئيس منطقه الاسكندريه لكمال الأجسام، والحكم الدولي امين عسران عضو شرف الاتحادين العربى والافريقى لكمال الاجسام ، والكابتن محمد جوهر عضو مجلس اداره منطقه الاسكندريه لكمال الاجسام . وفى نهاية اللقاء قام الدكتور عادل فهيم بتكريم اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه. ومن جانبه أعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادتة بالاستقبال الرائع لمحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وتعاونه المخلص من أجل إنجاح الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكمال الأجسام وقد وعد بحضور هذه الفاعلية الهامه والقاء كلمة الافتتاح. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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