شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيوبية يهولاو تسجل ثاني أسرع زمن في نصف الماراثون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجَّلت العداءة الإثيوبية ياليمزيرف يهولاو، ثاني أسرع زمن في تاريخ نصف الماراثون اليوم الأحد، عندما قطعت مسافة السباق (21.09 كيلومتر) في ساعة واحدة و4 دقائق، و46 ثانية في المنافسة التي أقيمت بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وحصدت العداءة الإثيوبية بهذا الانجاز جائزة مالية قيمتها 27 ألف دولار إلى جانب 10 آلاف دولار أخرى كمكافأة على تسجيل رقم قياسي جديد في هذه المسابقة.

وتفوقت يهولاو، 21 عامًا، على الرقم القياسي المسجل في هذه البطولة الهندية بفارق دقيقة كاملة و14 ثانية.

والرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون للسيدات يبلغ ساعة واحدة و4 دقائق و31 ثانية وقد سجلته الإثيوبية أبابيل إيشانيه في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة في فبراير الماضي.

وفي سباق نصف الماراثون للرجال توج الإثيوبي أمديورك واليلجن باللقب عندما سجل 58 دقيقة و53 ثانية وهو ثالث أسرع زمن في السباق خلال العام الحالي وأيضا رقم قياسي على مستوى بطولة العاصمة الهندية.