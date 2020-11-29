شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز يعلن سلبية مسحته الطبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن عبدالعزيز، مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة به، للكشف عن فيروس كورونا.
وقال «عبدالعزيز» إنه سيباشر عمله بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، بعد الاطمئنان على حالته، وثبوت عدم معاناته من الفيروس بشكل نهائي.
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