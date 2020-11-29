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أيمن عبدالعزيز يعلن سلبية مسحته الطبية

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن عبدالعزيز، مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة به، للكشف عن فيروس .

وقال «عبدالعزيز» إنه سيباشر عمله بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، بعد الاطمئنان على حالته، وثبوت عدم معاناته من الفيروس بشكل نهائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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