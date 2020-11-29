شكرا لقرائتكم الزمالك يرد على منع أحمد مرتضى من حضور عمومية الجبلاية ببيان رسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر نادى الزمالك، بيانا رسميًا عبر موقعه الرسمى أدان فيه منع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادى من حضور فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة رغم اصطحابه تفويضًا إنه ممثل قلعة ميت عقبة فى الجمعية العمومية التى عقدت لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى للجبلاية، بحضور 96 ناديا لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية.





وجاء مضمون بيان نادى الزمالك كالتالى:

في سابقة تحدث لأول مرة من نوعها، قامت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة بمنع حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة لائحة الموسم الكروي الجديد، رغم أنه يحمل تفويض رسمي في تعنت واضح وصريح ومستمر ضد نادي الزمالك ودون سند قانونى .

ويأتي موقف اللجنة الخماسية بدعم من اللجنة الأوليمبية التي كانت وراء عدم حضور ممثل عن نادي الزمالك، وهو الموقف الذي أثار استنكار مسئولى نادي الزمالك بمواصلة الوقوف ضد النادي ومجلس إدارته دون حق ويؤكد نادي الزمالك .