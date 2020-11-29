شكرا لقرائتكم الأندية تصوت بالرفض على قرار تقليص الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لـ96 ناديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

رفضت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة والمقامة حاليا بأحد الفنادق المادة رقم ١٢ في اللائحة الجديدة والخاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية والتي تم تخفيضها إلى ٩٦ عضوا فقط.

وصوتت الجمعية بعد اعتراضات على هذا البند برفضه وطلبت زيادة العدد في الفترة المقبلة، قبل أن يخرج الجميع لاستراحة بعد خلافات استمرت ساعة كاملة.

ويعود الأعضاء لمناقشة التعديلات المقترحة على بند عدد الأعضاء حيث يطالب البعض بأن يتم زيادة الجمعية إلى ١٢٢ ناديا والبعض يطالب بأن يكون ١٣٤ ناديا بدخول القسمين الثالث والرابع كاملين، حيث يتم حاليا مناقشة تعديلات البند الذي أثار الخلافات في محاولة إيجاد حل لتعديله.