شكرا لقرائتكم لهذا السبب غاب الزمالك عن حضور عمومية الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على الخطاب الذى أرسلته اللجنة الأولمبية إلى اتحاد الكرة ، بشأن الاستفسار عن مدى صحة التفويض الذى حضر به أحمد مرتضى منصور على جلسة الجمعية العمومية للاتحاد ، والتي تم منعه من حضورها بسبب كشط في التفويض.



خطاب

وجاء في خطاب الأولمبية ان الكشط في الخطاب مع تصحيح في المكان المخصص لتوقيع رئيس مجلس إدارة النادى ، مع إضافة تصحيح بعد ختمه بختم الأولمبية .

كما جاء في الخطاب أيضا ان التوقيع الأول والذى تم شطبه ككان باسم أحمد مرتضى منصور ،عضو مجلس الإدارة، والتوقيع الأخر المضاف كان باسم مرتضى منصور ، والصادر بحقه قرار بالايقاف من جابن اللجنة الأولمبية ، وبالتالي لايحق ل التوقيع على اية مكاتبات أو مستندات تخص النادى

أصدر نادى الزمالك، بيانا رسميًا عبر موقعه الرسمى أدان فيه منع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادى من حضور فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة رغم اصطحابه تفويضًا بأنه ممثل قلعة ميت عقبة فى الجمعية العمومية التى عقدت لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى للجبلاية، بحضور 96 ناديا لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية.





وجاء مضمون بيان نادى الزمالك كالتالى:

في سابقة تحدث لأول مرة من نوعها، قامت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة بمنع حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة لائحة الموسم الكروي الجديد، رغم أنه يحمل تفويض رسمي في تعنت واضح وصريح ومستمر ضد نادي الزمالك ودون سند قانونى .

ويأتي موقف اللجنة الخماسية بدعم من اللجنة الأوليمبية التي كانت وراء عدم حضور ممثل عن نادي الزمالك، وهو الموقف الذي أثار استنكار مسئولى نادي الزمالك بمواصلة الوقوف ضد النادي ومجلس إدارته دون حق ويؤكد نادي الزمالك .