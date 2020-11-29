شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن رسميًا تقدمه ببلاغ إلى النائب العام ضد التنمر على شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الجماهير الخارجة عن النص والتي قامت بالتنمر ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، وقال الموقع الرسمى لنادى الزمالك:"البلاغ جاء بعد أن قامت بعض الجماهير بالهجوم بشكل مؤسف وغير مقبول على عكس عادات وتقاليد المجتمع المصري خاصة في ظل حرص الدولة على نبذ التعصب وإرساء مبادئ الروح الرياضية بين جماهير الكرة المصرية". وتابع الموقع الرسمى لنادى الزمالك:"وحفاظا على حق لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك، تقدم النادي ببلاغ للنائب العام مدعوما بعدد من الفيديوهات المسيئة ضد اللاعب للمطالبة بمعاقبة أصحاب الوقائع المختلفة بعد مباراة القمة الأخيرة بين ناديي الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، والتي قامت بالتقليل من شيكابالا في تصرفات مشينة يرفضها المجتمع والأديان والتنمر والعنصرية ضده بشكل غير مقبول".

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