شكرا لقرائتكم رسالة خاصة من حسين الشحات لمنتقديه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى حسين الشحات لاعب فريق الأهلى استياؤه من السباب الذى تعرض له ، عقب إضاعة فرصة هدف في مباراة نهائى أفريقيا أمام الزمالك ، و التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف ، باللقاء الذى أقيم أول أمس بإستاد القاهرة ، ليحقق الأحمر اللقب الأفريقي التاسع في تاريخه .

وكتب الشحات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك رسالة إلى متابعيه برفضه أن يتم سبه بأمه ، او أهل بيته بعد غضاعة الهدف، مع تبرأة نفسه من إضاعة الفرصة ، بانه كان يتمنى ان يسجل هدف لكن تتويج الاهلى اهم من اى هدف .



الشحات

وكتب اللاعب عبر صفحته قائلا :" انا هقول كلمتين علشان مش بحب الشتيمه ياريت ماحدش يشتمني ب امي وأهل بيتي بعد إذن الناس كلها اشمتني انا يا عم بس بلاش امي وأهل بيتي والفرصه الا الناس كلها بتتكلم عليها أكيد ماقصدش أضيع هدف ف نهائي كاس أفريقيا وانا اكتر واحد نفسه فيها وده نصيب وانا راضي ب كل شئ ربنا كاتبه وقدر الله ما شاء فعل الحمد لله علي كل شئ وانا الاهلي بطل أفريقيا وده اهم من اي جول أسجلوا واهم من اي حاجه اهم حاجه بطوله أفريقيا ف النادي الاهلي