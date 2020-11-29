أول تعليق من الخطيب على واقعة الإساءة للاعب الزمالك في نهائي القرن

شدد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على ضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية.

وأعلن الخطيب، في تصريحات صحفية، رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر؛ سواء كان لاعبًا أو مدربًا، أو مسؤولًا، أيًا كان موقعه؛ خاصًة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد؛ لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا تعني نهاية العالم، ولابد أن تكون الروح الرياضية هي اللغة السائدة بين الجميع.

وطالب رئيس الأهلي، كل الجماهير بانتماءاتها المختلفة، بطي صفحة أي إساءات سابقة صدرت من البعض، مؤكدا أنه يجب أن نسمو فوقها، وبلادنا تحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قياداتها؛ للنهوض بها وتحقيق كل الطموحات، بل ولابد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة؛ لأنها أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأي بطولة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وقدم الخطيب تحية لفريقي الأهلي والزمالك، اللذين بذلا جهدًا كبيرًا منذ انطلاق بطولة دوري أبطال أفريقيا، حتى وصلا للمباراة النهائية؛ لتضمن مصر كأس البطولة أيًا كان الفريق الفائز، وهو شيء يحسب بالإيجاب للناديين الكبيرين.