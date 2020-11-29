خوفا من الإصابات.. موسيماني يلغي مران الأهلي ويكتفي بـ"المسحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إلغاء مران اليوم الأحد، الذي كان مقررًا إقامته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وعلم "الخليج 365"، أن لاعبي الأهلي حضروا إلى النادي صباحًا، للخضوع للمسحة الطبية وفقًا لبروتوكول اتحاد الكرة.

وأوضح مراسل "الخليج 365" أن موسيماني رفض خوض تدريبات اليوم خوفًا من تعرض اللاعبين للإصابات بسبب الإرهاق.

وتقرر أن يخوض الأهلي مرانه الختامي في الثانية ظهر الغد علي أن يتوجه بعدها لمدينة السويس للمبيت فيها حتي موعد مباراته مع الإتحاد في كأس مصر.

جدير بالذكر أن الأهلي حسم بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1.