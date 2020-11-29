"بلطجة واستفزاز".. الزمالك يصدر بيانا بعد منعه من حضور عمومية اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بيانا رسميا يستنكر فيه منع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادي، من حضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة لائحة الموسم الكروي الجديد.

وقال الزمالك، في بيان نشره عبر الموقع الرسمي للنادي اليوم الأحد، إن ما حدث يعتبر استمرارا لمسلسل استفزاز جماهير القلعة البيضاء، مضيفا أن موقف اتحاد الكرة يأتي بدعم من اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

استمرارا لمسلسل البلطجة واستفزاز جماهير الزمالك وفي سابقة تحدث لأول مرة من نوعها، قامت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة بمنع حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة لائحة الموسم الكروي الجديد، رغم أنه يحمل تفويض رسمي في تعنت واضح وصريح ومستمر ضد نادي الزمالك ودون سند قانونى وبتحريض من هشام حطب وعمرو الجنايني.

ويأتي موقف اللجنة الخماسية بدعم من اللجنة الأوليمبية التي كانت وراء عدم حضور ممثل عن نادي الزمالك، وهو الموقف الذي أثار استنكار مسئولو نادي الزمالك بمواصلة الوقوف ضد النادي ومحاربة مجلس إدارته دون حق.

ويؤكد نادي الزمالك على أنه لن يصمت ولن يمر الموقف مرور الكرام خاصة في ظل الاستفزازات التي يتعرض لها النادي وجماهيره من اللجنة الخماسية واللجنة الأوليمبية.