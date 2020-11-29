لاعب الزمالك الجديد يستعد لظهوره الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
يستعد التونسي حمزة المثلوثي، الوافد الجديد لنادي الزمالك، للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في مسابقة كأس مصر.
ويعد المثلوثي أولى صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، حيث تعاقد معه الزمالك بعد نهاية عقده في الصفاقسي التونسي.
وكان صاحب الـ28 عاما حضر في إستاد القاهرة لمؤازرة الزمالك نهائي القرن أمام الأهلي، إلا أن الأبيض خسر لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز المارد الأحمر (2-1).
وقام الزمالك بقيد الظهير الأيمن الجديد في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الطلائع.
يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل.
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