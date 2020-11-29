حسين الشحات يخرج عن صمته: لا تسبوا والدتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طلب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عدم توجيه السباب لأهل بيته بعد الفرصة التي أهدرها في مواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا التتويج باللقب كان الأهم.

وتُوج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه بنتيجة (2-1) على الزمالك في نهائي القرن على ملعب إستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.

وقال الشحات في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا هقول كلمتين علشان مش بحب الشتيمة، يا ريت محدش يشتمني بأمي وأهل بيتي بعد إذن الناس كلها، اشمتني أنا يا عم بس بلاش أمي وأهل بيتي".

وأضاف: "الفرصة اللي الناس كلها بتتكلم عليها أكيد ماقصدش أضيع هدف في نهائي كأس إفريقيا وأنا أكتر واحد نفسه فيها، وده نصيب وأنا راضي بكل شيء ربنا كاتبه، وقدّر الله وما شاء فعل".

وأتم صاحب الـ29 عاما قائلا: "الحمد لله علي كل شيء، وأنا الاهلي بطل إفريقيا وده أهم من أي جول اتسجلوا وأهم من أي حاجة، أهم حاجه بطولة إفريقيا في النادي الأهلي".