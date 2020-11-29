الخطيب يوجه الشكر للرئيس السيسي.. ورسالة إلى الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجَّه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة مؤسسات الدولة التي تحملت مسئولياتها كالعادة، بل وفوق طاقتها؛ من أجل إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في مصر، وأن تخرج هذه المباراة بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للبلاد، بالرغم من الضغوط التي أحاطت بها لفترة ليست بالقصيرة.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الأحد، وجه الخطيب التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يتحملون العبء الأكبر في كافة المناسبات؛ من أجل أمن وأمان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي أقيمت على الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية.

وخصّ الخطيب بالتحية فريقي الأهلي والزمالك، اللذَين بذلا جهدًا كبيرًا منذ انطلاق المسابقة وحتى الوصول إلى المباراة النهائية، لتضمن مصر كأس البطولة أيًا كان الفريق الفائز، وهو شيء إيجابي يحسب للناديين الكبيرين.

وأشار رئيس الأهلي إلى ضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، معلنًا رفضه القاطع للإساءة إلى أي من هذه العناصر؛ سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو مسئولًا، أيًا كان موقعه؛ لاسيما وأن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس التباعد، فالفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا يعني نهاية العالم، ولابد وأن تكون الروح الرياضية هي اللغة السائدة بين الجميع.

وطالب رئيس الأهلي كل الجماهير، بانتماءاتها المختلفة، بطي صفحة أية إساءات سابقة صدرت من البعض، قائلا: "يجب أن نسمو فوقها، فبلادنا تحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قياداتها؛ للنهوض بها وتحقيق كل الطموحات، بل ولابد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة؛ لأنها أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأي بطولة".

وجدّد محمود الخطيب تهنئته لأعضاء وجماهير الأهلي، مؤكدًا على تقديره الخالص لدعمهم ومساندتهم للنادي طوال الفترات الماضية.