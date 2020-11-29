شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عودة أحداد للإنتظام فى التدريبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر الجهاز الفنى للزمالك عودة حميد أحداد لصفوف الفريق بعد إنتهاء فترة إعارته للرجاء المغربي، حيث سيتم قيد اللاعب على حساب كاسونجو الذي سيرحل عن الفريق بناء على تعليمات من الجهاز الفنى، كما تم قيد محمد اشرف روقه في قائمه الفريق مرة أخرى بعد إنتهاء إعارته هو الآخر لصفوف طلائع الجيش، كما انهى الجهاز الإدارى إجراءات قيد التونسي حمزة المثلوثي بعد حسم التعاقد معه قادماً من الصفاقسي التونسي.
فيما يجري ثلاثي الفريق يوسف أوباما ومحمود الونش وعبدالله جمعه مسحه أخيره خلال الساعات المقبلة لتحديد إمكانيه مشاركتهم مع الزمالك في مباراة طلائع الجبش المقرر لها بعد غداً «الثلاثاء» في نصف نهائي كأس مصر بعدما غاب الثلاثي عن مباراة الأهلي السابقة بسبب إصابتهم بكورونا، كما تقرر غياب محمد عبدالشافي عن الفريق بسبب عدم التعافي من الإصابه اللى لحقت به منذ عدة شهور في عظمة الترقوة، فيما يفقد الفريق لجهود امام عاشور بسبب الطرد في مواجهة مصر الاخيرة في الكأس.
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