شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته لضم أمير عادل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة، من المفاوضات مع أمير عادل المحترف المصري، والذي يملك الجنسيه الدنماركية، خلال الساعات المقبلة، لإنهاء التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب وقيده في قائمه الفريق إستعداداً لإنطلاق الموسم الجديد.

ولن تكلف الصفقه مسؤولى الزمالك أي أعباء ماديه في ظل عدم إرتباطه بتعاقد مع أي نادي بعد فسخ التعاقد مع ساربسبورغ النرويجى في رحلة إحترافيه أستمرت 4 شهور فقط، وانتقل له قادما من صفوف نادي نورشوبينغ بطل الدروي السويدي الذي شارك معه في 46 مباراة أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.