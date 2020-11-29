شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد الثقه في «باتشيكو» بعد خسارة اللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، تجديد الثقه في البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروي، خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب خسارة الفريق لبطولة دورى أبطال أفريقيا امام الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقان مساء الجمعة الماضية.

ويأتى هذا القرار من أجل الحفاظ على أستقرار الفريق، قبل إنتهاء بطولة كاس مصر، حيث يتبقي مباراتين فقط في نصف النهائي امام طلائع الجيش والمباراة النهائية حال تأهل أبناء القلعة البيضاء، فضلاً عن أداء الفريق والجهاز الفنى لاقي إستحسان مسؤولى النادى رغم الخسارة بعدما ظهر الفريق بمستوى متميز في نهائي دورى أبطال أفريقيا.