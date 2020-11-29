شكرا لقرائتكم خبر عن علي جبر يخضع لمسحة جديدة قبل العودة لتدريبات بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع على جبر، مدافع نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، لمسحة كورونا خلال الساعات المقبلة، من أجل الوقوف على حالته، بعدما أجرى اللاعب مسحة الجمعة الماضية جاءت إيجابية، ليستمر في الخضوع للعزل الصحي المنزلى من أجل التعافى من فيروس كورونا.
ويخضع «جبر» لمسحة جديدة للوقوف على حالته، بعد تأكد عدم قدرته على اللحاق بمباراة فريقه الودية مع نادي سموحة، التي ستقام، اليوم الأحد، باستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الإعداد المحدد استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد.
ويرغب الجهاز الفني لنادي بيراميدز في استعادة على جبر من أجل تجهيزه لمنافسات الموسم المقبل، خاصة أنه أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
115,183
-
تعافي
102,490
-
وفيات
6,621
كانت هذه تفاصيل خبر علي جبر يخضع لمسحة جديدة قبل العودة لتدريبات بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.