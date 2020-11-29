شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب: أرفض الإساءة لأي عنصر بالمنظومة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، معلنًا رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر؛ سواء كان لاعبًا أو مدربًا، أو مسؤولًا، أيًا كان موقعه.

وأكد «الخطيب»، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: «الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد؛ لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا تعني نهاية العالم، ولابد أن تكون الروح الرياضية هي اللغة السائدة بين الجميع».

وطالب رئيس الأهلي كل الجماهير بانتماءاتها المختلفة بطي صفحة أي إساءات سابقة صدرت من البعض، ويجب أن نسمو فوقها، وبلادنا تحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قياداتها؛ للنهوض بها وتحقيق كل الطموحات، بل ولابد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة؛ لأنها أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأي بطولة.

وجدد الكابتن محمود الخطيب تهنئته لأعضاء وجماهير الأهلي، مؤكدًا على تقديره الخالص لدعمهم ومساندتهم للنادي طوال الفترات الماضية.