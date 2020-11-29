شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب ينتقد وسائل الإعلام بعد أزمة تغيير محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، وسائل الإعلام واتهمهم بمحاولة إثارة الفتنة، بعد حديثهم عن شعور مهاجمه محمد صلاح بالغضب بعد استبداله في الشوط الثاني من لقاء الفريق أمام برايتون، والتى انتهت بالتعادل 1-1، مساء أمس السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل صلاح هدفا في الشوط الأول ألغاه الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بداعي التسلل، قبل أن يتم استبداله بمنتصف الشوط الثاني، ويدخل مكانه السنغالي ساديو ماني.
وبدا الغضب واضحًا على وجه صلاح عند استبداله، وتجاهل كلوب لدى خروجه من الملعب، وجلس على مقاعد البدلاء.
وقال كلوب في تصريحات إعلامية: «إذا كان صلاح يبتسم وهو يخرج من الملعب، فسيكون هناك أمر غير صحيح، يجب أن نكون حذرين، إنه لا يحب ذلك، لكن هكذا هو الأمر».
وأضاف كلوب: «تحاولون إيجاد العناوين، الحكم أطلق صافرته، تحاولون دائما في كل مرة، أقول إنها ليست ركلة جزاء، ماذا تريدون مني أن أقول؟ قلت إنها ركلة جزاء بعدما أطلق الحكم صافرته، وبعد مشاهدتي للقطة».
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