شكرا لقرائتكم خبر عن باسم علي يقترب من العودة للمقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب باسم على، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من العودة إلى صفوف المقاولون العرب مرة أخرى، بناء على طلب من عماد النحاس، المدير الفني للذئاب، وذلك بعد قرار موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالاستغناء عن خدمات اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته لصفوف الجونة.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على عدم قيد باسم على في قائمة الأهلي بالموسم الجديد، لعدم الحاجة لخدماته في ظل وجود محمد هاني، بالإضافة للتعاقد مع أحمد رمضان بيكهام.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو المقاولون العرب جلسة مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، لبحث إمكانية عودته لصفوف الفريق، خاصة أنه أحد ناشئي الفريق، كما أنه لن يكلف خزينة النادي أي أعباء مادية.