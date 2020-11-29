شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجدد عقد رجب نبيل لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، التعاقد مع رجب نبيل، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي السكندري لمدة موسمين، بناء على طلب من أحمد سامي، المدير الفني للفريق.

ويسعى «سامي» للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وبالرغم من التعاقد مع محمود البدري، مدافع الإنتاج الحربي، إلا أن الجهاز الفني لسموحة يخشي من مفاوضات عدد من أندية الدوري الممتاز مع رجب نبيل، على رأسهم وادي دجلة والجونة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني التعاقد مع لاعب وسط مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفيه الحالية، بعد التعاقد مع السوداني أطهر الطاهر، ظهير أيمن فريق الهلال السوداني، لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال لاعب حر، والمغربي عبدالكبير الوادي، لاعب وادي دجلة لمدة موسمين، في صفقة انتقال لاعب حر، ومحمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب لمدة 4 سنوات.

وحصل النادي السكندري أيضًا على خدمات التونسي رفيق كابو، جناح نادي وادي دجلة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ومحمد محسن ليلة، لاعب خط وسط الجونة، ومحمد شوقي، صانع ألعاب نادي دكرنس.