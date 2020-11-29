شكرا لقرائتكم خبر عن «الباطن» يدشن طقمه الأساسي.. ويختتم تحضيراته للوحدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - دشنت إدارة نادي الباطن أمس الأول (الجمعة) الطقم الأساسي للفريق الكروي الأول للموسم الرياضي 2020-2021، حيث سيظهر الفريق اليوم في مواجهة الوحدة بالطقم الجديد السماوي. وعلى الجانب الآخر
اختتم الفريق الأول بنادي الباطن تحضيراته الأخيرة لمواجهة الوحدة في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم (الأحد)، حيث أجرى الفريق تدريبه الأخير على ملعب نادي الاتحاد بجدة.
وبدأت التدريبات بتمارين تكتيكية متنوعة، واختتمت التدريبات بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها الكابتن خوسيه جاريدو الطريقة التي سيدخل بها مواجهة الغد.
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