شكرا لقرائتكم أول تصريح للحضرى بعد الاتفاق على تدريب حراس النجم الساحلى: والدتى عطلتنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام الحضرى حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي علي تولي تدريب حراس مرمي النجم الساحلي، لافتا إلي أن جورفان فييرا المدير الفني للنجم ، رحب بوجوده ضمن أفراد جهازه المعاون.

أضاف الحضرى في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه كان من المنتظر أن يتوجه إلي تونس الأسبوع الحالي إلا أن مرض والدته منعه من السفر، ومن المقرر أن يسافر خلال الأيام المقبلة فور الاطمئنان علي حالتها الصحية من أجل توقيع العقود بشكل رسمي، وتولي المهمة.

تابع السد العالي تصريحاته، انه عندما عرضت الادارة اسمه علي فييرا ليصبح مدربًا لحراس المرمى جاء رد الخواجة: "طبعا الحضرى من افضل حراس مرمى في العالم وكان لازم يكون مدرب لحراس الفريق من زمان" - علي حد قوله .

أردف الحضرى حديثه، إن المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا خاصة بعدما تولي تلك المفاوضات النجم التونسي زوبير بية، مشيرا إلي أن النجم الساحلي من الفرق الكبرى التي ترضي طموحه.

أعلن نادى النجم الساحلي التونسى عن وصول مدربه البرازيلي جورفان فييرا ومساعده فيليبي سيلفيانو إلى تونس من أجل إتمام التعاقد معهما في الساعات القليلة القادمة، وقال موقع " foot24 " التونسى أنه تم الاتفاق النهائي مع المدرب الذي سبق له تدريب عدة أندية عربية كالزمالك المصري والإسماعيلي وعدة فرق عربية وآسيوية إضافة الى منتخب العراق الذي توج معه بكأس اسيا سنة 2007 من خلال اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي زبير بيه الذي اقترحه على رئيس الفريق رضا شرف الدين.