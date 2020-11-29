شكرا لقرائتكم الأهلي يعقد جلسة مع بادجى لحسم رحيله للدورى الفرنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق لمناقشة وحسم رحيله للدوري الفرنسي، يعد تلقيه عرضاً مناسباً من نادي أمياه الفرنسي الذي يُنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ويكثف مسئولو إميان الفرنسي من مفاوضاتهم لضم السنغالي أليو بادجي لضمه خلال الساعات القادمة، بعد خروجه من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ويرغب بادجي في العودة مجددًا للعب في أوروبا مفضلاً ذلك على الانتقال لأحد الأندية المصرية ، خاصة بعد دخول أكثر من نادٍ محلي في مفاوضات لضمه وعلى رأسها الاتحاد السكندري، ويبحث النادي الأهلي عن أفضل العروض التي يمكن من خلالها انتقال المهاجم أليو بادجي من الأندية الأوروبية خاصة أن خزينة النادي تكبدت الكثير من الأموال تزيد على مليوني ونصف المليون دولار مقابل التعاقد معه.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات غدا الإثنين، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعقد موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران للحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية حصد البطولات التى سيُشارك فيها الفريق محلياً وأفريقياً.

فيما عاشت جماهير الأهلي أفراح حتى الساعات الأولى من صباح أمس ،السبت، ونزلت للشوارع والميادين تحتفل بفوز فريقها بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التى جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الاهلي كلاً من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد.

واحتفل جمهور الأهلي بالملايين في الشوارع باللقب الأفريقي التاسع في تاريخ النادي كما حضر الألاف من الجمهور داخل النادي بفروعه الثلاثة للإحتفال بالنجمة التاسعة وفتحت إدارة النادي ملعب التتش للأعضاء لحضور الأحتفالات والأفراح التى إستمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس ورفع الجميع أعلام الأهلي فيما علت الأصوات والأغاني داخل جدارن الأهلي بفروعه وشوارع القاهرة والميادين المختلفة.