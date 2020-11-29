شكرا لقرائتكم الصقر :الاهلى بطل أفريقيا عن جدارة..وأشعر بالخجل من تجاوزات الوسط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يستحق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بكل جدارة، مشيرا إلى أن الزمالك قدم مستوى جيد أيضًا، ويستحق الإشادة. وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الجميع سوف ينسي الأداء، الجميع سيتذكر النتيجة، والبطولة ذهبت لمن يستحق، الزمالك لم يترجم الاستحواذ إلى أهداف، كرة القدم تحسم بالأهداف، الزمالك سيطر واستحوذ وله الأفضلية، لكن بلا أهداف، وبالتالي استطاع أفشة إحراز هدف قاتل للأهلي وحسم بطولة هامة للنادي التي انتظرها الجميع طويلًا".

وواصل: "نبارك للنادي الأهلي وجماهيره، قدم موسم كبير، يستحق عليه البطولة، وسبق وحسم بطولة الدوري من فترة طويلة". وأكمل: "الأهلي لم يظهر بالصورة الجيدة ولكنه استطاع حسم اللقب".

وأكد أحمد حسن أنه أصبح يخجل من التجاوزات التي تشهدها المنظومة الرياضية في الفترة الماضية قائلا: "أخجل مما يحدث حاليا على بعض القنوات، لابد أن يكون هناك احترام متبادل". وأضاف: "ما يحدث من الخروج عن التجاوز والخوض في الاعراض، وهناك لاعبين سابقين يخرجون من أجل إطلاق الآفيهات ضد لاعبين ومدربين حاليين".

وواصل: "لدينا أمور جيدة واستثمار رياضي، ولكن هناك أمام ذلك يحدث هناك بعض التجاوزات، وبعض الأشخاص يسيئون إلى المنظومة الرياضية، والصوت العالي والتجاوزات موجود ويتصدر المشهد".

وزاد: "نتمنى إعادة المشهد إلى السابق، وبيان النادي الأهلي محترم وجيد، لتقليل التعصب لدي الجماهير، وأن تسير كل الأندية على هذه النهج، في النهاية نلعب كرة قدم، والتي يعشقها الجميع". وأتم: "لابد أن يكون هناك دور للدولة وعقوبات يتم تطبيقها، حتى على السوشيال ميديا".