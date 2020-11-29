شكرا لقرائتكم دقيقة حداد في عمومية اتحاد الكرة على روح هرماس رضوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد اجتماع الجمعية العمومية لتعديل لائحة اتحاد الكرة، الوقوف دقيقة حداد على روح هرماس رضوان رئيس بني عبيد الذي وافته المنية منذ أيام قليلة بعد صراع مع المرض.

وبدأ منذ قليل اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتعديل لائحة النظام الأساسي. اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية المكون من 96 ناديا. يناقش الاجتماع تعديلات اللائحة وأبرزها بند الثمان سنوات ومنصب النائب وعدد أعضاء الجمعية العمومية وعدد أعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد.

وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية للجبلاية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى للجبلاية، بحضور 96 ناديا لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالى.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أعضاء الجمعية العمومية بحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة بأحد فنادق مدينة نصر، فى تمام الحادية عشر صباح اليوم، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يقام الاجتماع فى اليوم التالى 30 نوفمبر، وكان اليوم السابع أكد فى وقت سابق أن اتحاد الكرة حدد يوم 29 نوفمبر الجارى بموعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية.