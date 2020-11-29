شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يكسب الشارقة ويتصدر المجموعة الأولى بدوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

واصل شباب الأهلي انتصاراته بفوزه على ضيفه الشارقة حامل لقب الموسم الماضي بنتيجة 87-68، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الخامسة لحساب المجموعة الأولى والختامية لذهاب الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال، وضمن منافسات المجموعة نفسها احتاج فريق النصر إلى شوطٍ إضافي للفوز على جاره ومضيفه الوصل بنتيجة 107-101، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 78-78.

كما شهدت المجموعة الثانية، فوز الظفرة على مضيفه بني ياس 82-55، كما حقق الجزيرة انتصاره الأول بفوزه على ضيفه العين 75-44.

وبنتائج الجولة الخامسة للمجموعة الأولى، عزز شباب الأهلي صدارته في ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين عن كل من النصر والشارقة والبطائح المتشاركين في المركز الثاني، فيما احتل الوصل المركز الخامس برصيد أربع نقاط.

وفي تفاصيل مباريات المجموعة الأولى، فرط الشارقة في فرصته بعدما أنهى الربع الأول متفوقاً 24-16، قبل أن تشهد باقي فترات المباراة صحوة للاعبي شباب الأهلي، قادتهم إلى حسم نتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الرابع «22-19 و24-11 و24-14»، والفوز بالمباراة 87-68، محققاً الانتصار الرابع على التوالي في البطولة.

وفي لقاء متقارب المستوى، نجح الوصل في إنهاء الربع الأول متقدماً 24-19، قبل أن يستعيد النصر اتزانه ويهيمن على نتيجتي الربعين الثاني والثالث 17-12 و21-16، وسرعان ما تمكن الامبراطور من العودة بنتيجة المباراة إلى نقطة التعادل مع انتهاء الوقت الأصلي بنجاح لاعبي الوصل في نيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع 26-21، ما دافع الطاقم التحكيمي إلى احتساب شوط إضافي لمدة خمس دقائق عرف من خلاله «العميد» كيفية نيل الأفضلية بنتيجة 29-23، والفوز بالمباراة 107-101.

وعلى صعيد منافسات المجموعة الثانية، حافظ الوحدة المرتاح في هذه الجولة على صدارة فرق مجموعته الثانية برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن الظفرة الوصيف، وبخسارة بني ياس بقي ثالثاً برصيد 6 نقاط، بفارق النقطة عن الجزيرة الرابع، فيما بقي العين في المركز الخامس والأخير برصيد 4 نقاط.

وحقق الظفرة انتصاره على بني ياس بنيل الأفضلية بنتائج الفترات الثلاث الأولى للقاء «21-9 و20-7 و23-20»، فيما أخفق السماوي في العودة بنتيجة المباراة رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الفترة الرابعة 19-18، وحسم المباراة لمصلحته 82-55.

ولم يجد الجزيرة صعوبة في تحقيق فوزه الأول على حساب العين، بعد هيمنة لاعبي فخر أبوظبي على نتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الرابع 14-8 و24-9 و23-6، فيما اكتفى «الزعيم» بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث 21-14 إلا أنها لم تشفع له لينهي الجزيرة المواجهة بفوزه 75-44.