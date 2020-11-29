أحمد مرتضى ممثلًا عن الزمالك في الجمعية العمومية.. واتحاد الكرة يمنعه من الدخول.. ويعلن الآسباب

حضر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى مقر اتحاد كرة القدم، للمشاركة في الجمعية العمومية غير العادية التى دعا إليها الاتحاد.

ومنع مسؤولو اتحاد الكرة، أحمد مرتضى منصور، من الدخول إلى القاعة والمشاركة في الجمعية العمومية. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".



وأجرى أحمد مرتضى اتصالًا هاتفيًا بوليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، لمعرفة سبب منعه من المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية، ممثلًا عن الزمالك.



ونقل وليد العطار إلى أحمد مرتضى منصور، أن قرار منعه من تمثيل الزمالك خلال اجتماع الجمعية العمومية المقام حاليًا، بسبب القرار الصادر من قبل اللجنة الأولمبية تجاهه.

وانطلق التسجيل في التاسعة من صباح اليوم إلى الحادية عشر ظهرا، حيث دعا اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، لعقد جميعة لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى للجبلاية.

ومن أبرز بنود اللائحة الجديدة تكوين المجلس من 9 أشخاص من بينهم الرئيس والنائب بجانب 7 أعضاء من بينهم امرأة على الأقل.