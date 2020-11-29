خلال ساعات.. الأهلي يعلن أسماء الراحلين عن الفريق

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه سيتم حسم موقف جميع اللاعبين الراحلين عن الفريق، خلال الساعات الجارية، للاستعداد للموسم الجديد، بشكل أفضل ووفقًا لرؤية الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، "سيتم إعلان موقف اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق، تم الاستقرار على الأسماء خلال الجلسة التي جمعتنا بالمدير الفني بيتسو موسيماني خلال الساعات الماضية".

وتابع: "هناك بعض اللاعبين قد ينتقلون لأندية في الدوري المصري، وهناك مفاوضات مع بعض الأندية، وسيتم حسم الموقف كاملا خلال الساعات الجارية، خاصة أن هؤلاء اللاعبين لن يتم الاستفادة منهم فنيًا في بطولة كأس مصر لأنهم خارج الحسابات، بالإضافة إلى إننا نسعى لقيد اللاعبين الجدد أمثال بدر بانون وباقي الصفقات".

وتحدث مدير الكرة عن موقف الأوروجوياني جاستون سيرينو، مؤكدا أن اللاعب ضمن الحسابات ولكن موعد انضمامه للفريق غير محسوم حتى الآن، وقد ينضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقد يكون في الشتاء المقبل، ولكن الملف برمته مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.