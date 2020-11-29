شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن:الأهلى بطل أفريقيا عن جدارة..وأشعر بالخجل من تجاوزات الوسط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يستحق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بكل جدارة، مشيرا إلى أن الزمالك قدم مستوى جيد أيضًا، ويستحق الإشادة، وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الجميع سوف ينسى الأداء، الجميع سيتذكر النتيجة، والبطولة ذهبت لمن يستحق، الزمالك لم يترجم الاستحواذ إلى أهداف، كرة القدم تحسم بالأهداف، الزمالك سيطر واستحوذ وله الأفضلية، لكن بلا أهداف، وبالتالي استطاع أفشة إحراز هدف قاتل للأهلي وحسم بطولة هامة للنادي التي انتظرها الجميع طويلًا".

وواصل: "نبارك للنادي الأهلي وجماهيره، قدم موسما كبيرا، يستحق عليه البطولة، وسبق وحسم بطولة الدوري من فترة طويلة"، وأكمل: "الأهلي لم يظهر بالصورة الجيدة ولكنه استطاع حسم اللقب".