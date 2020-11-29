شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعة مصر بالتصفيات الأفريقية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر منتخب مصر لكرة السلة رجال ، فرق ومنتخبات المجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021 ، ويحل منتخب مصر في المركز الأول بعد الفوز في أول مباراتين أمام أوغندا، و الرأس الأخضر، محققا النقاط الأربعة، على أن يلتقى اليوم مع المنتخب المغربى في ختام التصفيات.

ويحل في المركز الثانى منتخب الرأس الأخضر بالفوز في مباراة و الخسارة في أخرى حيث تغلب على المغرب، و خسر من أوغندا ، ويحمل في جعبته 3 نقاط.

وفى المركز الثالث جاء منتخب اوغندا بثلاثة نقاط أيضا ، بالفوز في مباراة و خسارة أخرى، حيث فاز على الرأس الأخضر، و خسر من الفراعنة، بينما جاء في المركز الرابع منتخب المغرب، بعد الخسارة مباراتين أمام الرأس الأخضر، وأوغندا، وله نقطتان فقط .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع نظيره المغرب في ختام التصفيات الأفريقية، وسط فرحة بتصدر المجموعة ، وطموح أحمد مرعى المدير الفني في الوصول إلى بطولة أفريقيا، والصعود إلى كأس العالم .