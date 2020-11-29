شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على يتفق على العودة للمقاولون بعد الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق باسم علي ظهير أيمن الأهلي المنتهية إعارته للجونة على العودة للمقاولون العرب في الموسم الجديد، حال عدم قيده في قائمة الفريق الأحمر المقرر ارسالها بحد أقصى غداً الاثنين الموافق 30 نوفمبر، واستقر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عدم قيد باسم علي في قائمة الأهلي في الموسم الجديد لعدم الحاجة لخدماته في ظل وجود محمد هاني بالإضافة للتعاقد مع أحمد رمضان بيكهام وعودة أكرم توفيق من الإعارة خاصة أنهما يجيدا اللعب في مركز الظهير الأيمن.

ويواجه الأهلي الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس مصر، وسيتأهل الفائز للمباراة النهائية المقرر اقامتها يوم السبت المقبل أمام الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش والتي تقام يوم الثلاثاء أيضاً.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات غدا الإثنين، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعقد موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران للحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية حصد البطولات التى سيُشارك فيها الفريق محلياً وأفريقياً.