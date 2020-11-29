شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يطالب جمهور الزمالك بالغناء للأبيض ويؤكد: شيكابالا نادر الوجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيناريست مدحت العدل أن جمهور الزمالك لابد أن يتغنى بفريقه لانه يملك فرقة عظيمة على رأسها الكابتن شيكابالا نادر الوجود وطيب القلب، وقال مدحت العدل فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" مبروك للأهلى جدا ، الروح الرياضية فى الملعب كانت رائعة ، لاعبو الأهلى طبطوا على شيكابالا وهو يبكى عكس اللى حصل من جمهورهم بعد الماتش".

وتابع مدحت العدل :" نحن فى مجتمع لايحترم الاخر ولايحتمل الاختلاف فى وجهات النظر فى شىء ، نحن نملك لاعبا قلما يجود الزمان بمثله ، لاعب نادر الوجود طيب القلب، حريف يحترمه الجمهور الذى يفهم فى الكرة مثل جمهور الزمالك الذى يحترم الفناجيلى وطه اسماعيل وصفوف عبد الحليم والخطيب".

وتابع مدحت العدل :" جمهور الزمالك لازم يفخر بفريقه لأنه فريق عظيم ، لازم نعلى صوتنا بالغناء له ونحن فخورين بهم للأبد ، وللناس اللى بتقول مصطفى محمد لايستحق مهاجم مصر بقولهم آه مصطفى محمد مهاجم مصر الأول ".

وفى نفس الإطار، رفض حازم إمام نجم الزمالك السابق، الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى ويتضمن استهزاء جماهير الأهلى من لاعب الزمالك محمود شيكابالا بعد مباراة القمة الافريقية ، وكتب الثعلب الصغير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" ‏فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا لكن أحب أقول انه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك ، في فرق كبير بين الهزار،التهريج ،التحفيل وإنك تبقي عنصرى".