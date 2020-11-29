شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى يقبل رأس أحمد مرتضى بعد منع حضوره عمومية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسة لاتحاد الكرة ، على تقبيل رأس أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بعد منعه من حضور الجمعية العمومية ، لاتحاد الكرة، بسبب وجود كشط فى التفويض، وقال الجناينى لأحمد مرتضى أنه يقدر ويحترم نادى الزمالك، إلا أن التفويض غير سليم، وبه كشط منع حضوره فى العمومية قائلا : "انت علي راسي بس التفويض في كشط وغير سليم ومش من حقك تحضر ونادي الزمالك علي راسي".

ورفض مسئولو اتحاد الكرة حضور احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك من حضور الجمعية العمومية التى تعقد بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة و اعتماد لائحة النظام الأساسى ، بسبب وجود كشط فى التفويض ، وطالبوه بالتواصل معناديه وتغيير التفويض حتى يتمكن من الحضور .

وعقدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية للجبلاية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى للجبلاية، بحضور 96 ناديا لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالى.