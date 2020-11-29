شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجرى مسحة كورونا للاعبيه بعد احتفالية افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي بشكل مفاجئ عمل مسحة للاعبين صباح اليوم الأحد، وذلك بعد احتفالية التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا والتي أقيمت أمس وشهدت اختلاط كل اللاعبين وعناصر جهاز الكرة بأعضاء وجماهير النادي، وتوافد لاعبو الأهلي وأعضاء الجهاز الفني والإداري على النادي لأخذ المسحة رغم حصول الفريق على راحة من التدريبات اليوم بقرار من الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

ويدخل الأهلي العديد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة نصف نهائي بطولة كأس مصر والمباراة النهائية حال صعوده وكذلك مباراة السوبر الأفريقي وكل هذه المباريات في الفترة من الان حتى يوم 10 ديسمبر المقبل مما يعني أنه في حالة إصابة أي لاعب بفيروس كورونا خلال هذه الفترة سيغيب عن هذه المباريات الهامة.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات غدا الإثنين، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعقد موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران للحديث عن المرحلة المقبلة وأهمية حصد البطولات التى سيُشارك فيها الفريق محلياً وأفريقياً.