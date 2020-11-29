شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها أيمن عبد العزيز مدرب عام الزمالك السابق والمدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي ، والتي أثبتت سلبية العينة من وجود فيروس كورونا، وكان عبد العزيز قد خضع للمسحة أمس وظهرت النتيجة اليوم بأنها سلبية.

من جانبه، أكد أيمن عبد العزيز لليوم السابع أنه خضع لجميع الفحوصات وتحاليل الدم قبل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا وأثبتت سلبية وجود فيروس كورونا ، إلا أن المسحة الطيية التي خضع لها وقتها أثبتت إصابته بالفيروس رغم عدم شعوره بأعراض المرض، ليخضع لمسحة جديدة أمس اثبتت سلامته تماما من فيروس كورونا.

فى سياق آخر ، جاءت عينة محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، إيجابية، بعدما أجرى مسحة كورونا جديدة في منزله، بالأمس، من أجل العودة إلى الفريق فى مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، فى دور نصف النهائى من مسابقة كأس مصر، بعدما تغيب عن الفريق فى الفترة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا، إلا إن نتائج التحاليل الخاصة به جاءت إيجابية وهو ما يؤكد استمرار إصابته بالفيروس.

ومن المقرر أن ينتظر الونش، قرار الجهاز الطبى لنادى الزمالك بشأن إجرائه مسحة جديدة مع الفريق قبل مواجهة الطلائع من عدمه، لتحديد موقفه النهائى من اللحاق بالمباراة، بعدما نجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85، وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى، وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.