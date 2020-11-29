شكرا لقرائتكم خبر عن جيل بيسلم جيل.. شوبير وابنه مصطفى × صورتين مع كأس دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد شوبير كابتن النادي الأهلي الأسبق والإعلامي الشهير حالياً بقنوات ONSPORT على طريقته الخاصة بتتويج ابنه مصطفى ونجوم النادى الأهلى ببطولة دوري أبطال إفريقيا الأخيرة التى أضيفت لسجل النادي الأهلي، حيث نشر صورة قديمة له وهو يرفع كأس البطولة عندما كان لاعبًا فى صفوف النادى الأهلى، إلى جانب صورة أخرى لابنه وهو يحمل الكأس التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، وكتب فى تعليقه عليها: "أمس واليوم أبطال أفريقيا مع نادي القرن".



أحمد شوبير ونجله مصطفى

من ناحية أخرى، داعب مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى، ليلى ابنة زميله بالفريق عمرو السولية، بعد الصورة التى تم التقاطها لهما على أرض الملعب، خلال احتفال الأهلى بلقب الدورى العام رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء والخامسة على التوالى، وكتب مصطفى شوبير عبر حسابه على تويتر "أنا والله ابن ناس يا ليلي مش بعاكس من الأساس ربنا يخليهالك يا ابو ليلي".

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، مؤخراً أن النادي الأهلي سيعلن اليوم عن اسم أول اللاعبين الأجانب الراحلين عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وكتب شوبير فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الأهلي يعلن اليوم أول اللاعبين الأجانب الراحلين"، كما لفت إلى ظهور لاعب جديد فى صفوف الفريق الأحمر، وقال: "ظهير أيمن جديد يظهر في مباراة الأهلي والاتحاد يا ترى مين؟".

فى سياق آخر، مازالت المفاوضات مستمرة بين مسئولو الأهلى ووادى دجلة، لأختيار الأخير لاعبان ضمن صفقة ضم الأحمر لأحمد رمضان بيكهام مدافع الغزلان خلال فترة الإنتقالات الحالية، حيث أنهى الطرفين الإتفاق بينهما على شراء الأهلى بيكهام مقابل 12 مليون جنيه وإعارة 2 لاعبين، إلا إنه لم يتم الاستقرار على أى أسم من هذان اللاعبان حتى الآن.