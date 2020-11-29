أحمد مرتضى منصور يغادر الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بعد منعه من الحضور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، الفندق الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة ، بعد أن واجه أحمد مرتضى أزمة في حضور الجمعية العمومية بسبب وجود كشط بالتفويض، وأكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا يعرف سبب منعه من حضور فعاليات الجمعية العمومية رغم اصطحابه التفويض، مبدياً اندهاشه من منع ممثل الزمالك من حضور الجمعية لأول مرة في التاريخ.

وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات صحفية :"سأقوم بنقل الصورة لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار اللازم للرد على منعي من الحضور.. أتمنى أن أعرف الأسباب خاصة وأن التفويض مستوفي كل الشروط وممهور بختم النادي"

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أعضاء الجمعية العمومية بحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة بأحد فنادق مدينة نصر، فى تمام الحادية عشر صباح اليوم، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يقام الاجتماع فى اليوم التالى 30 نوفمبر، وكان الخليج 365 أكد فى وقت سابق أن اتحاد الكرة حدد يوم 29 نوفمبر الجارى بموعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية.