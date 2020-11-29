شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر يخضع لمسحة كورونا جديدة بعد تأكد غيابه عن ودية بيراميدز وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع على جبر، مدافع نادى بيراميدز والمنتخب الوطنى، لمسحة كورونا جديدة اليوم، الأحد، من أجل الوقوف على حالته، بعدما أجرى اللاعب مسحة منذ يومان جاءت إيجابية ليستمر فى الخضوع للعزل الصحى المنزلى من أجل التعافى من فيروس كورونا، حيث سيخضع اليوم للمسحة للوقوف على حالته بعد تأكد عدم قدرته على اللحاق بمباراة فريقه الودية مع نادى سموحة، التى ستقام فى الرابعة من مساء اليوم، باستاد الدفاع الجوى، ضمن برنامج الإعداد المحدد استعداداً لانطلاق الموسم الكروى الجديد .

ويرغب الجهاز الفنى لنادى بيراميدز فى استعادة على جبر من أجل تجهيزه لمنافسات الموسم المقبل فيما وصل فريق سموحة أمس إلى القاهرة للدخول فى معسكر ممتد حتى الأربعاء القادم ، ثم يغادر بعدها عائدا إلى الأسكندرية للإستعداد لمواجهته الأولى فى الموسم الجديد أمام غزل المحلة فى الأسبوع الأول من المسابقة فى شكلها الجديد.

ويخوض فريق سموحة تدريباته اليومية على فترتين خلال معسكر القاهرة، بإستثناء يوم المباراة ، حيث يخوض الفريق مرانه الصباحى ثم يخوض المباراة فى المساء وذلك من أجل رفع معدل الليقاة البدنية للاعبين خاصة الصفقات الجديدة التى تأخرت فى اللحاق ببداية فترة الإستعداد للموسم الجديد.

وقد أكد أحمد سامى أنه يهدف من خوض مباريات ودية قوية فى الإرتقاء بمستوى اللاعبين فنياً وبدنياً وتحقيق درجة مناسبة من الإنسجام والتفاهم بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى خصوصا فى ظل ارتفاع المنافسات خلال الموسم المقبل.

وأضاف إن هناك ارتفاعا تدريجيا فى مستوى اللاعبين خاصة فى ظل رغبة كل لاعب فى حفظ مكان له داخل التشكلية الأساسية التى ستخوض المباراة الأولى فى الدورى،كما أبدى سامى سعادته بمستوى محمد عبدالمنعم مدافع الفريق بعد تجديد اعارته من الأهلى خلال الساعات الماضية.

وتعاقد سموحه مع 8 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن سموحة كلا من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو الاضافة الى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة.