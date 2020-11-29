شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يحتفل بكأس أفريقيا على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل على معلول لاعب فريق الأهلى ، بتتويج فريقه بدورى أبطال أفريقيا ، بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعهتهما أول أمس حيث نشر اللاعب صورة لزوجته تحمل طفله الصغير، الذى يظهر مرتديا تى شيرت الأهلى، و التي تقف أمام دولاب بطولات الأهلى، والذى يحوى بداخله كأس البطولة الأفريقية.

وعاشت جماهير الأهلي أفراحا حتى الساعات الأولى من صباح أمس السبت، ونزلت للشوارع والميادين تحتفل بفوز فريقها بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه التقليدي الزمالك، حيث فاز الأحمر بهدفين لهدف في المباراة التى جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس الأول، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي وسجل ثنائي الأهلي كلاً من عمرو السولية وقفشة فيما سجل شيكابالا للزمالك الهدف الوحيد.

واحتفل جمهور الأهلي بالملايين في الشوارع باللقب الأفريقي التاسع في تاريخ النادي كما حضر الألاف من الجمهور داخل النادي بفروعه الثلاثة للإحتفال بالنجمة التاسعة وفتحت إدارة النادي ملعب التتش للأعضاء لحضور الأحتفالات والأفراح التى إستمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس ورفع الجميع أعلام الأهلي فيما علت الأصوات والأغاني داخل جدارن الأهلي بفروعه وشوارع القاهرة والميادين المختلفة.