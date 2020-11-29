شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: لا أعرف سببا لمنعى من حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا يعرف سبب منعه من حضور فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة رغم اصطحابه التفويض، مبدياً اندهاشه من منع ممثل الزمالك من حضور الجمعية لأول مرة في التاريخ، وقال أحمد مرتضى منصور في تصريحات صحفية :"سأقوم بنقل الصورة لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار اللازم للرد على منعي من الحضور.. أتمنى أن أعرف الأسباب خاصة وأن التفويض مستوفي كل الشروط وممهور بختم النادي".

وسمح مسئولو اتحاد الكرة للأندية بالتسجيل بعد غلق الباب في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الأحد، واكتمل النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة، والتى تعقد بأحد الفنادق، من أجل مناقشة لائحة النظام الأساسي الجديدة، وكذلك مناقشة التعديلات على اللائحة، بحضور أعضاء العمومية، وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا للجمعية العمومية للجبلاية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى للجبلاية، بحضور 96 ناديا لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالى.

ويكتمل النصاب بحضور 50% +1 ، أى 48 عضوا من أصل 96 ناديا .

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أعضاء الجمعية العمومية بحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة بأحد فنادق مدينة نصر، فى تمام الحادية عشر صباح اليوم، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يقام الاجتماع فى اليوم التالى 30 نوفمبر، وكان الخليج 365 أكد فى وقت سابق أن اتحاد الكرة حدد يوم 29 نوفمبر الجارى بموعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية.



منع أحمد مرتضى (1)



منع أحمد مرتضى (2)



منع أحمد مرتضى (3)



منع أحمد مرتضى (4)