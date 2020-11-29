مدرب الأهلي: البطولات تُحسم بالأهداف.. والشكر للإدارة على اختيار موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، إن التتويج بدوري أبطال إفريقيا جاء بعد مشوار طويل، موجهًا الشكر لمجلس إدارة القلعة الحمراء على اختيار بيتسو موسيماني لاستكمال المهمة الفنية للفريق بعد رحيل السويسري رينيه فايلر.

وتُوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة النهائي التي اقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب ستاد القاهرة.

وخلال تصريحات لبرنامج "ملعب الصقر"، المذاع عبر إذاعة راديو مصر، قال قمصان: "البطولات تحسم بالأهداف، لم نقدم الأداء الكبير، لكن في بداية اللقاء نجحنا في تسجيل هدف مبكر".

وأضاف: "اللاعبين تعاهدوا على الفوز، وفينا بالوعد للجمهور، وكل الشكر لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط على اختيار بيتسو موسيماني خاصة أنه يعلم قدرات وامكانيات وقيمة الأهلي، وأيضا يعرف كل شئ عن قارة افريقيا".

وأتم: "لدينا مواجهات قوية خلال الـ10 أيام المقبلة، سنلعب على بطولات آخرى، سواء كأس مصر أو السوبر الإفريقي، لدينا طموح كبير، وهو قدر لاعبي الأهلي دائما، المنافسة على جميع البطولات".