ربيعة: قدمنا مباراة تليق بالنهائي.. وجاهز للمشاركة في أي مركز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال رامي ربيعة مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، إنه وزملائه قدموا مباراة تليق بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، مضيفًا أن بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر وضع سيناريو المباراة وكان يخطط للاستعانة به في مركز خط الوسط المدافع.

وخلال تصريحات لبرنامج "ملعب الصقر"، المذاع عبر إذاعة راديو مصر، قال ربيعة: "الحمد لله على الفوز بالبطولة بعد غياب 7 سنوات، جمهور الأهلي كان ينتظر تلك البطولة".

وأضاف: "مواجهة الزمالك كانت صعبة، وتلك المباريات يتم حسمها بشكل صعب".

وتابع: "جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة، لعبت مباراة الكأس أمام أبوقير للأسمدة، وموسيماني يعتمد عليّ في أكثر من مركز، ولعبت في مركز الظهير الأيمن والوسط المدافع وقلب الدفاع، وليس لدي أي مشكلة، الأهم أن أتواجد في الملعب".

وأتم: "موسيماني وضع سيناريو للمباراة، وكان يخطط للدفع بي كلاعب وسط ملعب (ديفيندر)، خاصة أنه كان يتوقع لعب الزمالك على الكرات الطويلة، وكنت ألعب ليبرو بين حمدي فتحي وعمرو السولية".

جدير بالذكر أن الأهلي تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 في مباراة النهائي.